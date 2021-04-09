Площадь Ленина может вернуть себе статус гайд-парка

В Петербурге рассматривают правовой акт об утверждении площадок для проведения публичных мероприятий. На данный момент документ находится в Смольном на стадии согласования. Об этом сообщает врио губернатора Петербурга Валерия Пикалёва.

Так, есть вероятность, что площадь Ленина снова станет гайд-парком. Такой же статус смогут вернуть и получить сквер Николая Львова, Пионерский и Екатерингоф парки, а также сад Девятого Января. Напомним, в конце марта администрация города сообщила о закрытии статусов гайд-парка на площади Ленина перед Финляндским вокзалом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о закрытии на просушку 87 парков, садов и скверов в Петербурге. Среди них уже 10 парков открыты после просушки.