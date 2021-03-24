На площади Ленина закрыли гайд-парк

В Петербурге закрыли гайд-парк на Площади Ленина, в котором ранее могли собираться массово граждане. Место для массовых собраний было утверждено в феврале 2019 года. Однако теперь принято решение его закрыть. Об этом сообщает Александр Шилов, уполномоченный по правам человека в ходе выступления перед депутатами Законодательного собрания в Петербурге.

«Потом устанавливается норма, что заполняемость не может быть меньше 500 человек. Теперь постановление о гайд-парке на площади Ленина формально утратило силу», — отмечает омбудсмен.

Кроме того, массовые собрания возможны в иных местах кроме школ и объектов культуры.