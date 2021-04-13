Стали известны сроки завершения отопительного сезона в Петербурге

Перед окончанием отопительного сезона в зданиях Петербурга будет проводится периодическое протапливание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Данное решение принимает комитет по энергетике Петербурга в зависимости от погодных условий.

Периодическое протапливание касается квартир, в то время как детские сады, медицинские учреждения и другие социальные структуры не останутся без отопления до окончания отопительного сезона – отопление в зданиях будет постоянным. Отопление отключат, как только среднесуточная температура установится на уровне +8 градусов на пять дней. В случае, если слишком высокая температура в здании доставляет дискомфорт, граждане могут обратится в управляющую компанию.