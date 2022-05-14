До 15 мая продлится отопительный сезон в Петербурге

15 мая в Петербурге отключат отопление. Соответствующее решение приняли из-за потепления и улучшения погоды. При этом техническую возможность подачи отопления социальныеобъекты сохранят. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что продолжительность отопительного сезона зависит от устоявшейся погоды. Тепло в дома перестают подавать в дома, если в течние пяти суток устанавливается температура выше плюс восьми градусов, а синоптики дают положительные дальнейшие прогнозы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что синоптики дали обнадеживающие прогнозы на ближайшее время. Также многие петербуржцы жаловались, что в их квартирах слишком жарко. Несмотря на то, что в домах тепло отключат - останется возможность периодического протапливания социальных объектов.

В пршлом году отопительный сезон закончился 13 мая, а год ранее 26 мая.

Отмечается, что в последние дни подачу тепла сократили до минимального уровня. Батареи работали в обычном режиме в школах, больницах, детсада и поликлиниках.