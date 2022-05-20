Отопительный сезон в Петербурге окончательно завершат 23 мая

В понедельник, 23 мая, в Петербурге окончательно завершится отопительный сезон. Как сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» решение о его завершении принято в соответствии с постановлением комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Отопление во многих петербургских зданиях уже отключено. Магистральные сети переключают только в режим горячего водоснабжения.

В летний сезон в Петербурге пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. На прочность коммуникации проверят в 11 районах города.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» с 23 мая переходит на летний режим работы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на режим периодического протапливания город перевели с 15 мая.