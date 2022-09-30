Смольный объявил о начале регулярного отопления с 3 октября

Петербуржцы на регулярной основе начнут получать отопление. Смольный обязует все теплоснабжающие компании перейти к регулярному отоплению во всех зданиях Северной столицы.

В Смольном рассказали, что с 3 октября в Петербурге официально начнется отопительный сезон. Решение принято в связи с тем, что в регионе установилась низкая температура наружного воздуха. Также метеорологи прогнозируют постепенное похолодание.

В правительстве отметили, что вся городская инфраструктура готова к отопительному сезону. Запасы топлива заполнены.

Смольный обязал все теплоснабжающие компании начать отопительный сезон и перейти на регулярное отопление.

Отметим, что в Петербурге действует режим периодического протапливания. В первую очередь отапливаю образовательные учреждения, а также здания здравоохранения и социальной защиты. Некоторые управляющие компании включили отопление в жилые дома.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В четверг, 8 сентября, в Петербурге начались периодические протапливания. С 15:00 отопление появилось в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения.