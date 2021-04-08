В Петербурге на треть увеличился спрос на услуги салонов красоты

Спрос на услуги салонов красоты среди петербуржцев вырос на 30% по сравнению с 2020 годом, и на 7% по сравнению с 2019 годом. Данная информация была предоставлена IT-компанией «Эвотор».

Отмечается, что средний чек в Петербурге стал ниже на 2%, он составляет 2 282 рубля. Популярность салонов в России увеличились в 2,2 раза, в то время как средний чек стал меньше на 7% и составляет 1 844 рубля.

Кроме того, услуги фитнес-центров в Петербурге стали пользоваться большим спросом, чем в прошлом году. Так, спрос на фитнес вырос на 22%, однако, в 2019 году этот показатель был на 36% выше. По России популярность фитнес-центров возросла на 45%, средний чек стал выше на 14%, он составляет 1 523 рубля.