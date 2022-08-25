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Петербуржцам назвали востребованные осенью профессии

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© Фото: Baltphoto

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Аналитики провели исследование, чтобы узнать в каких сферах в Петербурге ближайшей осенью работодатели будут активно искать сотрудников. Как сообщает Neva.Today, будут востребованы работники науки, образования, фитнеса и салонов красоты. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что чем ближе начало учебного года, тем больше нужны услуги репетиторов и воспитателей: за прошедшую неделю количество вакансий в этой сфере увеличилось на 5,6 процентов. Также осенью будет расти спрос на сотрудников в сферах красоты, автомобильном бизнесе, СМИ, фитнеса, искусства и в секторе транспорта.

Кроме того, из-за увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией растет востребованность в медицинском персонале - 2,3 процента.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Госдуме предлагают ввести для неработающих россиян «родительские зарплаты». 

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