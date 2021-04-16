Тимофей Шабаршин возглавит комплекс изданий Московский Комсомолец

Бывший главный редактор "Невских новостей", журналист Тимофей Шабаршин станет издателем «Московского Комсомольца» в Петербурге.

Шабаршин отметил, что полностью вовлечен в деятельность СМИ – его решение вернутся к работе обусловлено любовью к профессии и наличием необходимых навыков. По его словам, решение о его назначении было принято владельцем бренда. Журналист отметил, что ему ничего не известно о судьбе руководителя информационной группы "Кросс-медиа" (сейчас Медиа-СПБ) Алексея Разоренова. Шабаршин сообщил, что не знаком с Разореновым лично.

Шабаршин также добавил, что МК – очень перспективное издание. По словам журналиста, газета будет и дальше выходить в Северной столицы, а интернет-версия в скором времени может войти в топ петербургского рынка. При этом положения головного издания будут соответствовать главной концепции и миссии МК.