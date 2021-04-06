Летнее отключение горячей воды для некоторых петербуржцев сократится до 1-4 дней

В десяти районах Петербурга сроки отключения горячей воды в летний период сократятся до минимальных 1-4 дней. Это позволит осуществить возможность резервирования зон теплоснабжения и оптимизации графиков планово-профилактического ремонта котельных.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК Спб», минимальные сроки порадуют жителей Калининского, Красногвардейского, Выборгского, Красносельского, Московского, Невского, Кировского, Приморского, Фрунзенского и Пушкинского районов.

Таким образом, летом горячая вода будет отключена на 5-10 дней в 782 зданиях, а на две недели — в 2 745 зданиях.