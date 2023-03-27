В Петербурге запустили онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды

В Петербурге запустили интернет-сервис с графиком профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. С помощью него горожане смогут узнать о сроках проведения профилактических работ летом.

Как рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 27 марта заработал информационный интернет-сервис, за счет которого петербуржцы смогут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Сделать это можно будет в специальном разделе «Летняя ремонтная кампания».

Во время проведения летней ремонтной компании будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт тепловых сетей и другие работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в январе почти сто домов Красносельского района остались без горячего водоснабжения из-за прорыва трубы.