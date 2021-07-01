ЖКХ заблаговременно предупредит петербуржцев об отключении горячей воды

В пресс-службе Смольного сообщили, что по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, жители Северной столицы будут оповещены за 10 дней перед отключением горячей воды до проведения ремонта и испытаний.

Информация об отключениях горячего водоснабжения будет размещена в многоквартирных домах Василеостровского, Петродворцового, Кронштадтского, Пушкинского и Приморского районов Петербурга. Исполнить это обязательство возложили на систему ГИС ЖКХ.

Отметим, что из-за проведения ПМЭФ и Евро-2020 в Петербурге, работы по отключению горячей воды перенесены на вторую половину лета.