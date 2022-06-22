Петербуржцы будут без горячей воды еще два месяца

Жители Санкт-Петербурга будут вынуждены просидеть все лето без горячей воды из-за гидравлических испытаний.

Как сообщается в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", последние испытания, которые совпадут с отключением горечей воды. планируется провести 27 июля. Однако, как пишет Мойка78, данных о длительности проведения данных плановых работ пока что нет. Последние же повторные испытания назначены на девятое августа. Их длительность тоже неизвестна.

В пресс-службе ГУП "ТЭК" рассказали, что испытания будет окончены 28 августа, а профилактический ремонт на котельных к 26 числу того же месяца.

Жители Петербурга могут узнать и датах отключения горячей воды в своем доме, зайдя на официальный сайт ГУП "ТЭК".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пяти районах Петербурга будут сокращены сроки отключения горячей воды из-за плановых гидравлических испытаний.