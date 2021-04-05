Больница им.Семашко возобновила работу в штатном режиме

В Санкт-Петербурге городская больница № 38 имени Н. А. Семашко, которая находится в Пушкине, где ранее медики оказывали медицинскую помощь только петербуржцам с коронавирусной инфекцией, восстанавливает работу в штатном режиме. Об этом сегодня, пятого апреля, в понедельник, проинформировали в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Стационар при переводе в штатный режим работы подвергли тщательной дезинфекции. Ещё второго апреля в больнице были открыты акушерское отделение, а также отделение реабилитации. Сегодня пятого апреля вернулись к работе терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения. С шестого апреля все отделения медицинского учреждения начнут работать в штатном режиме.

При этом медучреждение будет готово в случае необходимости быстро перепрофилироваться в инфекционное отделение. Также оставили внешние санпропускники. Все врачи и медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.