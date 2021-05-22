"Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко начала прием пациентов с коронавирусом. Здесь развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.
В Петербурге больница имени Семашко снова начала приём пациентов с COVID-19
© Фото: pixabay.com
В городе увеличилась интенсивность распространения инфекции.
"Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко начала прием пациентов с коронавирусом. Здесь развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.
Все новости рубрики
- За последние сутки на наличие COVID-19 обследовано более 24 тыс. петербуржцевТакие данные привел оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
- В Петербурге на 251% возросло число новых случаев заражений коронавирусом за неделюОб этом сообщает координационный совет по противодействию COVID-19.
- Количество регистраций новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге сократилось на 4,72%Однако тенденция к увеличению распространения инфекции существует.
- 07 мая 2021, 10:56
- К концу года «Спутник Лайт» появится в гражданском оборотеВладимир Путин сообщил о готовности препарата к регистрации.
- 07 мая 2021, 14:50
- Немцы отдали пятое место Петербургу в списке красивейших городов Балтийского побережьяРейтинг составили в редакции немецкой информационной газеты Die Welt.
|
следующая
- В Петербурге продлили коронавирусные ограниченияПостановление городского правительства продолжит действовать до 12 июля.
- Более 24 тысяч петербуржцев обследовались на наличие коронавируса за минувшие суткиВ городе также продолжает работать информационно-справочная служба по вопросам, связанным с вирусом COVID-19.
- В «Ленэкспо» возобновит работу госпиталь для коронавирусных пациентовКовид-койки появились в павильоне в четверг, 20 мая, в количестве 97 штук.
- В Петербурге начали изучать клеточный иммунитет к «ковиду»Иммунитет, насыщенный Т-лимфоцитами, позволяет остановить развитие тяжелого заболевания.
- За минувшую неделю количество госпитализаций с «ковидом» выросло почти на 50%Согласно данным за прошедший день, в Петербурге госпитализировали 443 человека с инфекцией коронавируса.
- В Зеленогорске снесут «Дачу Кинга» и «Дачу Кирхнера»На месте объектов появится гостиница и кемпинг, а также культурно-развлекательные и спортивные объекты.
- «Единой карте петербуржца» исполнилось два годаЗа этот период количество держателей карты достигло 825 тысяч.
|
|
следующая
- 12:05
- В Петербурге застройщик обещает залатать дом Чубакова, пошедший трещинами из-за строительства соседа
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.