В Петербурге больница имени Семашко снова начала приём пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге городская больница №38 имени Н.А. Семашко снова начала вести приём пациентов с коронавирусной инфекцией, информирует аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

Ранее городские власти Санкт-Петербурга рассказали, что в городе будут разворачивать дополнительные места для пациентов с COVID-19 из-за роста интенсивности распространения вируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе был замечен рост заражения COVID-19, но ситуация не является критичной. По словам губернатора, если тенденция роста сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения.



"Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко начала прием пациентов с коронавирусом. Здесь развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.