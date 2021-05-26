Петербургские врачи рассказали о ситуации в медучреждениях города

Врачи петербургских медицинских учреждений рассказали, что ситуация в больницах Санкт-Петербурга находится в напряженном состоянии. Большинству скорых приходится ждать очереди, а больницам — уплотнять палаты.

«Пациентов однозначно стало больше, чем в апреле. По сравнению с прошлым месяцем обстановка тяжелее», — сообщила медсестра Покровской больницы. Также медик сообщила, что основной поток больных начался после майских праздников.

Кроме того, одна из санитарок городской больницы №38 им. Семашко сообщила, что их бригада стоит 11-й по счету в очереди в больницу.

«Изменились симптомы коронавируса. Обоняние часто может вообще не меняться, а температура поднимается высокая», — отметила врач.

Также фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи заявила, что большой приток числа заболевших связан вовсе не с майскими праздниками, а наступлением теплой погоды.