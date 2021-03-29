Суд обязал обеспечить малыша из Петербурга дорогостоящим лекарством

Куйбышевский районный суд Петербурга принял во внимание иск от матери двухлетнего ребенка-инвалида. Согласно решению суда, Комитет по здравоохранению обязан незамедлительно обеспечить ребенка необходимым лекарством. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заседание суда состоялось в понедельник, 29 марта. Причиной стал отказ Комитета закупать лекарство для ребенка, болеющего редким заболеванием нейробластомой. Мать мальчика-инвалида обратилась в суд. Согласно поставновлению судьи, Комитет по здравоохранению обязан приобрести незарегистрированное на территории России лекарство «динутуксимаб бета» на курс терапии в объеме 12 флаконов в дозировке 4.5 мг/мл.