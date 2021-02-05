Второму малышу из Петербурга отказывают в дорогом лекарстве за 2 млн долларов

Уже второго годовалого петербуржца с редким генетическим заболеванием лишают возможности получить дорогостоящее лекарство, которое родители не могут себе позволить. Как сообщила телеканалу «Санкт-Петербург» мама малыша Анна Куликовская, ребенка вычеркнули из конкурса на бесплатный укол препарата Zolgensma.

Лекарство стоит более 2 млн долларов. Препарат нужно ввести один раз в жизни до 2 лет.



Матвей Куликовский страдает спинальной мышечной атрофией СМА I типа и нуждается в самом дорогом лекарстве в мире, которое позволит ребенку нормально вырасти и вести здоровую жизнь.

Телеканал отмечает, что для малышей с таким диагнозом проводится лотерея - кто получит укол бесплатно. Однако семью Куликовских из нее исключили, рассказала Анна.

В настоящий момент супруги собрали 30 млн руб. "всем миром", однако большая часть суммы еще впереди.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в прошлом году еще одна семья - Светлана и Алексей Гепаловы - из северной столицы пыталась через суд получить это лекарство для своего ребенка, однако инстанция отказала матери. Поначалу родители пытались получить лекарство, обращаясь к различным комитетам Смольного. Когда это не вышло, обратились в суд.