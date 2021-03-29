Петербурженке вновь отказали в дорогостоящем лекарстве для сына

В Петербурге мать больного мальчика вновь обратилась в суд, чтобы получить необходимое для сына лекарство, однако иск был отклонен. Женщина направляла иск к комитету по здравоохранению города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Светлана Гепалова требовала от Смольного купить препарат Zolgensma, который необходим ее сыну. Мальчик болен спинальной мышечной атрофией. Причиной отказа в покупке лекарства в комитете по здравоохранению назвали возраст ребенка. Препарат эффективен лишь до 2 лет, однако ребенок уже старше.

Доводы матери о ухудшающемся самочувствии мальчика не помешали судье отклонить иск.