Родители тяжелобольного ребенка подали иск в суд на Комздрав за бездействия

Суд Санкт-Петербурга принял положительное решение по поводу иска от родителей тяжелобольного мальчика в адрес комитета по здравоохранению. По решению суда, ведомство обязано будет выплатить семье компенсацию на дорогое лекарство.

Объединенная пресс-служба судов сообщила, что у 3-летнего петербуржца врожденное заболевание — муковисцидоз. В связи с этим, ему необходим препарат «Пульмозин». Родители обратились за помощью в Комздрав, чтобы они предоставили это лекартсво. Однако ведомство отказало им.

В итоге петербуржцам пришлось покупать препарат за свой счет, а после они подали на ведомство иск в суд о признании действий комитета незаконными, а также взыскать расходы за приобретение лекарства.

Таким образом, Куйбышевский районный суд вынес решение, согласно которому организация должна будет возместить семье ущерб в размере 38,5 тыс. рублей, а также 15 тыс. за моральную компенсацию.