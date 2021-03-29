Эксперты назвали три парка, где чаще всего клещи могут укусить петербуржцев

В Петербурге стали известны самые опасные парки, где обитают клещи. Наиболее опасные места назвал эксперт по дезинсекции Сергей Балашов. При этом известно, что последние несколько лет в Северной столице горожан все реже кусают клещи.

«Это, например, Юнтоловский заказник на Комендантском проспекте, парк Победы, ЦПКиО им. Кирова», — отметил эксперт.

Кроме того, специалист сообщает, что об опасности весной и лето не стоит забывать и в собственных дворах.

«[Там] они тоже могут обитать. Количество клещей меняется год от года, например, в прошлом году их было много, потому что зима была теплая. В этом году в таком количестве их может и не быть, зима была морозная, и большая их часть перемерзла», - прокомментировал Сергей Балашов.