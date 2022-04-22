Петербуржцам рассказали, куда идти и что делать при укусе клеща

Сезон клещей начинается в Петербурге. В Ленинградской области уже зарегистрировали пять укушенных. В Петербурге — пока ни одного случая.

В комитете по здравоохранению напоминили, что в случае укуса необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща не только снимут, но и отправят на исследование.

Экстренную помощь при укусе можно получить в 50 медицинских учреждениях Петерубрга. Они расположены во всех районах города, а часть пунктов работает круглосуточно. Полный список учреждений, которые будут принимать укушенных клещами петербуржцев, можно найти на сайте комитета по здравоохранению.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что инфекционист дала петербуржцам рекомендации по защите от клещей при посещении парков и лесов.