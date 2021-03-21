Воскресным утром уже более 6 тысяч дворников очищают улицы Петербурга от снега

В Петербурге во дворах и на улицах трудятся 6 145 дворников и 519 единиц техники. В воскресенье, 21 марта, дворники убирают на внутриквартальных территориях снег, накопившийся за ночь. Об этом сообщают в пресс-службе Жилищного комитета.

В помощь работникам направлено множество снегоуборочной техники: механические щетки, роторные снегоочистители и распределители противогололедных материалов с ручным приводом.

«Перед снегопадом организации, осуществляющие уборку внутриквартальных территорий, провели работы по превентивной обработке территорий противогололедными материалами», - отмечают в комитете.