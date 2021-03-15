На улицах Петербурга с последствиями снегопада борются 800 единиц техники

Рабочая неделя началась для петербуржцев с обильного снегопада и последствий ночной метели. Утром, 15 марта, улицы гоорода были засыпаны снегом и сугробы мешали пешеходам и автомобилистам. Для устранения последствий мартовского снегопада на улицы города вышли 1 206 дворников, а в помощь им выделено 783 снегоуборочные машины. Об этом сообщает пресс-служба петербургского комитета по благоустройству.

На данный момент дорожные службы обрабатывают дороги от гололедицы, а также расчищают дороги от снега и мусора. Известно, что снег собирают и вывозят в снегоплавильные пункты петербургского Водоканала. Так, за прошедшую неделю в городе было утилизировано 99 тысяч кубометров снега.