Последствия ночного снегопада устраняют более 6 тысяч дворников

Праздничный день не стал выходным для коммунальных служб Петербурга. 6 тыс. 245 дворников устраняют последствия ночного снегопада. Помимо стандартных средств уборки, работникам выделены механические щетки, роторные снегоочистители, а также распределители противогололедных материалов с ручным приводом. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

Так, 8 марта улицы Северной столицы очищают от снега 529 единиц уборочной техники. Кроме того, выходной не получился и у представителей Жилищного комитета. Вместо отдыха они контролируют процесс уборки снега на улицах города.

«Работы по уборке снега в целом организованы, замечания устранялись в ходе объездов», – комментируют проверяющие.