В марте Петербург может захлебнуться растаявшим снегом из-за забытых властями советских ливневок

Потопы в Петербурге - не редкость, вот только происходят они не всегда из-за выхода рек из берегов. Одной из причин огромных луж, возникающих повсеместно особенно по весне, является плохо убранный снег и вместе с этим плохо работающие ливневые канализации, которые не успевают принимать такое большое количество влаги.

Проблема с уборкой снежных масс, актуальная для граждан в зимнее время, тянет за собой другую - потопы. Большая часть из городских ливневок была установлена еще в советские времена и не выдерживает напора осадков, приходящих по весне. "МК в Питере" напомнил, что власти города занимаются этим вопросом уже на протяжении трех лет, но все никак не могут решить.

Отмечается, что больше всего страдают жители Приморского, Выборгского, Кировского и Красногвардейских районов. Именно они в прошлом году засыпали социальные сети тревожными и недовольными сообщением.

В городском "Водоканале" изданию пояснили, что риски затопления весной из-за плохого состояния канализации и ливневок, действительно, существуют. Однако там же подчеркнули, что в последнее время ситуация по ряду адресов все же стала лучше, а распоряжении трехгодичной давности продолжает выполняться.