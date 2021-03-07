Как вызволить машину из сугроба без повреждений для себя и машины

Советами поделился ректор школы внедорожного вождения Дмитрий Дубатовка.

"Мастерство водителя - главный инструмент в таких ситуациях. К сожалению, в автошколах не учат, как справляться с такими ситуациями, это приходит только из реальной практики. А теория, на самом-то деле, строится на курсе школьной физики. Застрявшему в сугробе стоит вспомнить про маятник Фуко: чтобы выбраться, надо раскачаться".

Также с ректором школы согласился и инструктор с многолетним стажем Геннадий Михайлов. Он подтвердил, что раскачка - это основной способ вызволения машины из снега.

"Раскачка - это основной способ вызволить машину из снега или грязи. И на "механике" это сделать, конечно, проще. Главная задача водителя - сделать так, чтобы автомобиль преодолел препятствие с помощью собственной инерции, проще говоря - сам себя подтолкнул".