Петербуржцы недовольны уборкой насыпанного циклоном «Бенедикт» снега

В Петербурге за ночь выпало 12 сантиметров осадков. За сутки, как сообщают в комитете по благоустройству Смольного, их набралось целых 15.

Петербуржцы активно жалуются на мокрую обувь и ходьбу с препятствиями из неубранных сугробов по тротуарам. Автомобилисты с утра застряли в десятибалльных пробках. В них же стоял и наземный общественный транспорт. Как сообщает «Фонтанка», из-за непогоды в Петербурге подорожало такси. Горожанам пришлось заплатить за услуги на 500-600 рублей больше, чем обычно по тарифу.

В комитете по благоустройству сообщили, что на улицах города с ночи работали 1037 единиц техники и 1180 дворников, сады и парки чистят еще 242 машины и 838 человек. Почти 8 тысяч кубометров снега вывезли на городские снегоплавильные пункты.