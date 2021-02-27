Петербуржцы пришли почтить память Бориса Немцова

В Петербурге администрация города одобрила акцию памяти Бориса Немцова. Жители и гости города уже начали приносить цветы к Соловецкому камню. Единственным условием для проведения акции назвали соблюдение участниками «антиковидных» мер.

Акция проходит на Троицкой площади. На территории присутствуют сотрудники Росгвардии для обеспечения правопорядка. Кроме того, желающие почтить память политика должны пройти рамку металлоискателя. У камня должно находить не более 50 человек одновременно, а также каждый человек обязан иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.