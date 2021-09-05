Количество иностранных туристов в Петербурге после начала пандемии снизилось в 8 раз

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев со ссылкой на данные ФМС о размещении в гостиницах сообщил о численности иностранных туристов в Петербурге.

С января по июль 2021 года город посетили 184 тысячи иностранных туристов.

По сравнению с первым полугодием 2019 года в 2021 году туристов стало в восемь раз меньше. Так, с января по июль 2019 года в Петербург приехало 1,5 миллиона человек.

В первом полугодии 2021 года больше всего путешественников прибыло из Кубы, Германии, Индии, Турции и ОАЭ. В 2019 — из Китая и Европы. До пандемии в город въезжали 375 тысяч китайцев, 50 тысяч немцев, 44 тысячи французов и 40 тысяч финнов.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2020, иностранных туристов стало в три раза больше.

Сейчас разрешено въезжать в Россию туристам из 59 стран.