Немцам посоветовали готовиться к плохому из-за угрозы отключения российского газа

Немецкому автомобилестроению посоветовали готовиться к худшему. Требование президента России Владимира Путина об оплате поставки энергоносителей исключительно в рублях стало тревожным "звонком". Об этом сообщают РИА "Новости".

В прошлые выходные газ еще поступал, однако эксперты считают, что нельзя расслабляться. Отмечается, что найти замену до конца этого года возможно лишь частично. Глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреас Раде заявил, что немецкие цепочки поставок испытывают большие проблемы, а очень скоро Германия ощутит дефицит во многих сферах. Также эксперт уверен, что стране необходимо настроиться на дефицит и других сырьевых ресурсов.