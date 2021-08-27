«Большой вальс» как предтеча великой Победы

Порой яркие страницы нашей великой истории, написанные в разные времена, удивительным образом переплетаются и становятся знаковыми для новой эпохи. Казалось бы, невозможно вписать в единую палитру событий Великой Отечественной войны творчество Иоганна Штрауса (сына) – гения вальса, блиставшего в середине XIX века на сценах венских театров и Павловского музыкального вокзала под Петербургом, и 57 тысяч пленных «танцоров» на улицах Москвы 17 июля 1944 года. Более того, если павловские гастроли австрийского гостя называют золотой порой парящего вальса и великолепных балов, то зачем советскому руководству были нужны «вальсирующие» фрицы на центральных улицах столицы? Однако, связь здесь самая что ни на есть конкретная.

Победа в военных сражениях куется не только на фронте, в открытом вооруженном противостоянии. Огромную роль в борьбе с врагом играют мероприятия идеологического плана. В их ряду убедительным примером является операция, известная как «Большой вальс», организованная по приказу Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина в июле 1944 года.

ПИСАЛИСЬ ЗАЛПАМИ ОРУДИЙ ФРОНТОВЫЕ ПАРТИТУРЫ

Одна из крупнейших по своему размаху и масштабам военных операций за всю историю человечества – белорусская наступательная операция «Багратион», проводившаяся 23 июня – 29 августа 1944 года – планировалась в обстановке строжайшей секретности и явилась полной неожиданностью для немецкого командования.

В результате широкомасштабного наступления Красной армии на территории Белоруссии, Прибалтики и восточной Польши войска вермахта потерпели сокрушительное поражение. Враг понес тяжелейшие потери боевой техники и живой силы – около 400 тысяч убитых и взятых в плен солдат и офицеров, 21 пленённый генерал, что составляло чуть ли не половину чинов вермахта такого уровня, командовавших его корпусами и дивизиями!

Еще больше месяца будут грохотать залпы орудий, а в Ставке запланировали проведение беспрецедентной акции, чтобы наглядно показать масштаб сокрушительного разгрома вермахта, осуществленного в рамках стратегической операции «Багратион», в результате проведения которой немецкая группа армий «Центр» фактически прекратила свое существование. Даже «союзникам» СССР было нелегко поверить в эту реальность. К тому же фюрер, стремясь опровергнуть фронтовые сводки, отдал приказ присвоить номера и названия некоторых из двадцати шести разгромленных дивизий другим воинским подразделениям.

Для того, чтобы еще раз продемонстрировать военные успехи Советского Союза, была разработана и осуществлена уникальная показательная операция, известная как «Большой вальс», – массовое шествие пленных гитлеровских вояк по центральным улицам столицы, получившее название московского «парада побежденных».

ПОЧЕМУ ОПЕРАЦИЮ НАЗВАЛИ «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»?

Даже сегодня не все могут ответить на вопрос, отчего показательную операцию по разгрому фашистов на территории Белоруссии назвали в честь популярного в предвоенные и послевоенные годы американского фильма «Большой вальс», и почему для ее проведения был выбран день – 17 июля?

Музыкально-биографический фильм «Большой вальс» об Иоганне Штраусе вышел на экраны в 1938 году. В СССР он быстро завоевал популярность. Замечательный русский писатель Виктор Астафьев вспоминал: «В моей жизни фильм «Большой вальс» — особая статья. Когда меня спрашивают, был ли я когда-нибудь счастлив, твердо отвечаю: «Да! Был!» — и рассказываю про тот день, точнее, про зимнюю заполярную ночь, когда брёл, гонимый пургой, и прибрёл к кинотеатру, как увидел рекламу фильма, как дрогнуло во мне что-то, как я решил найти рубль и нашёл его, как смотрел «Большой вальс» и почти весь фильм уливался слезами от умиления и ещё от чего-то, мной тогда, да и по сию пору до конца не отгаданного. Фильм этот был ещё и тем хорош, что познакомил нас, уставших от маршей и барабанного боя, с нежной музыкой, и она стала часто звучать по радио и в залах».

Прекрасная оценка яркой художественной ленты, в которой с первой минуты захватывают и сюжет, и великолепная игра актеров. И все же нельзя до конца согласиться с высказыванием великого писателя.

«С нежной музыкой» композитора Иоганна Штрауса, о которой так проникновенно сказал Виктор Астафьев, в России были хорошо знакомы. Начиная с 1856 года «король вальсов» десять лет бессменно и с большим успехом выступал на сцене Павловского музыкального вокзала в пригороде Петербурга, который являлся конечной станцией первой железной дороги. Во многом благодаря его творчеству вокзал из ресторана превратился в музыкальный центр международного уровня, где постоянно гастролировали европейские знаменитости, и где безраздельно властвовала музыка.

Судьба великого австрийского композитора была тесно связана с историей, культурой России. Кинолента о жизни и творчестве Штрауса была тепло принята зрителями в нашей стране. «Большой вальс» оказался в ряду самых любимых зарубежных фильмов Иосифа Сталина, который смотрел его не один десяток раз.

Название фильма стало кодовым в период подготовки беспрецедентного московского «парада побежденных». По одной из версий, идею предложил тогдашний нарком внутренних дел Лаврентий Берия после совместного просмотра со Сталиным популярного голливудского фильма. Верховному главнокомандующему шутка понравилась: «Пусть союзники посмотрят на «Большой вальс» в советском исполнении».

Если обратиться к истории, то во время первой мировой войны, в 1914 году, немцы провели по Кенигсбергу пленных армии генерала Самсонова. Теперь же шествием по улицам Москвы немецких пленных советское руководство демонстрировало «союзникам» и мировой общественности готовность разгромить ненавистного врага в его логове – Берлине.

Были и другие побудительные мотивы для проведения необычной масштабной акции. В стане наших «союзников» известие о столь ошеломительных победах Москвы воспринималось далеко не однозначно. В некоторых западных СМИ нашу страну принялись прямо обвинять в «приписках», преувеличении мощи и доблести советской армии.

К тому же когда советские войска начали активные боевые действия по освобождению Белоруссии, то стратегическая операция союзников по высадке войск 6 июня 1944 года на юге Франции, в Нормандии, пошла, мягко говоря, не так успешно, как хотелось бы. И это несмотря на то, что наиболее боеспособные части вермахта в этот момент отчаянно пытались остановить РККА на Восточном фронте. За первые несколько недель их «победоносного наступления» немцы успели только в плен захватить больше 20 тысяч «освободителей Европы» и решили… прогнать их с позором по Парижу. Да. Именно 17 июля 1944 года! Отсюда становится ясно – дата «Большого вальса», на который были приглашены представители всех союзных СССР государств, была выбрана отнюдь не случайно.

ПАРАД ПОБЕЖДЕННЫХ И ЕГО ИТОГИ

О проведении парада позора по московскому радио было сообщено только в 7 утра в день его проведения. Тогда же вышел номер газеты «Правда», где дублировалось «информационное сообщение начальника милиции Москвы» о готовящемся конвоировании. В нем жителям столицы предписывалось «не допускать каких-либо выходок» в отношении пленных. Таковых и не последовало. По столице в течение пяти часов прошли военные самой мощной группы немецких армий – «Центр». Той самой, что считалась непобедимой, и в 1941 году именно ей предписывалось взять Москву.

А в истории это необычное шествие останется под названием «Большой вальс».

Надо сказать, что «Большой вальс» вызвал неоднозначную реакцию международного сообщества. С одной стороны, вместо восхищения советской мощью лидеры ряда стран выразили недовольство. Посчитали проведение подобного парада «унизительным и недопустимым». С другой, парад пленных сделал свое дело – мир начал верить, что гитлеровскую армию возможно победить.

При этом при организации столь масштабного мероприятия не нарушались никакие международные конвенции в отношении пленных. А через несколько лет Советский Союз подпишет Женевскую конвенцию, запрещающую подобные марши военнопленных. Парад побежденных навсегда уйдет в летопись Великой Отечественной войны.

Но в этой истории осталась незавершенная глава. И она тоже связана с "Большим вальсом". После варварского нашествия фашистов, продолжительной оккупации пригородов Ленинграда многие годы велось воссоздание уникальных памятников. К 1967 году реставрация Дворца-музея в Павловске была закончена. Но при этом до сих пор является утраченным Павловский музыкальный вокзал.

В настоящее время делается много для возрождения истории музыкального Павловска и знаменитого вокзала, оставившего столь глубокий след в истории русской музыки и на сцене которого выступали знаменитые композиторы, а жизнь его была богата событиями, артистическими и литературными именами. Хотелось бы верить в то, что мы станем свидетелями, когда первый в России железнодорожный вокзал встретит новых зрителей, и на его сцене вновь прозвучат вальсы Иоганна Штрауса и произведения выдающихся русских композиторов, звучавших на знаменитой сцене.