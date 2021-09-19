Немецкий турист сходил в бар на Рубинштейна и потерял более 200 тыс. рублей

Санкт-Петербург в пятницу, 17 сентября, посетил житель Германии вместе со своей женой. Однако этот день закончился для него исчезновением с карты чуть больше 200 тысяч рублей. О пропаже крупной суммы мужчина обратился в полицию.

Вечер у немцев начинался вместе, но ближе к ночи мужчина отвел свою жену домой, а сам пошел в один из баров на Рубинштейна. Турист не помнит все, что произошло — только то, что очень плохо себя почувствовал после употребления одного из горячительных напитков, и потом уснул. Пропажу денег немец заметил только на утро, когда пришел домой к жене.

Он сообщил, что за ночь с его карты списали на счет другой организации 213 тысяч рублей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случишегося.