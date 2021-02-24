Суд Петербурга огорчил поклонников аниме-сериала «Межвидовые рецензенты»

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о запрете распространения аниме-сериала «Межвидовые рецензенты» на территории России.

Новый анимационный сериал попал в список запрещенных в РФ. Кроме того, суд вынес решение по административному иску прокурора о том, что данное аниме запрещено транслировать на таких сайтах, как AnimeGo, AnimePik и AnimeBit.

Также стоит отметить, что Василеостровский районный суд города также запрещал распространение аниме на территории России. Такими фильмами оказались «Князь тьмы и герой», «Клинок Маню», «Натюрморт в серых тонах», а также «Князь тьмы с задней парты».