Суд в Петербурге продолжает запрещать аниме

Василеостровский районный суд признал запрещенными к распространению в РФ четыре японских аниме, которые размещены на портале YummyAnime. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, решение принято после исков прокуроров.

Запрет касается сериалов "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню" и "Натюрморт в серых тонах".

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее суды запретили более десятка сериалов, включая "Тетрадь смерти", отмечая, что контент отрицательно влияет на психику детей. Возрастных ограничений на сайтах не было.