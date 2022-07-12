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Прокуратура Петербурга предъявила 383 исков о запрете аниме в 2022 году

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© Фото: pxhere

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Прокуратура Петербурга предъявила в городские суды 383 исков о запрете аниме деструктивного содержания с начала 2022 года.

Как рассказала Neva.Today, по мнению специалистов ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, постоянный просмотр фильмов, в которых демонстрируется смерть, крайне негативно сказывается на детской психике.

Кроме того, приводит к отсутствию у детей эмпатии, проблемам в общении и нарушениям социальной адаптации. А постоянная демонстрация нереалистичной смерти, приводит к ее положительному образу у несовершеннолетних и в конечном счете романтизирует ее образ, что является фактором риска опастным для жизни поведения.

Напомним, что в апреле и мае Октябрьский и Кировский районные суды Петербурга удовлетворили иски прокуратуры на запрет в интернете фильмов «Ниндзя-убийца», «Зеленый слоник», «Эксперемент за стеклом» и аниме-сериала «Адская девочка».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кировский районный суд Петербурга запретил распространение ссылки на запрещенный в РФ мультфильм.

 

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