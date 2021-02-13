В Санкт-Петербурге в трёх районах возведут приюты для собак и кошек

В трёх районах Санкт-Петербурга планируется построить приюты для собак и кошек. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Управление ветеринарии совместно с Комитетом по строительству разработали планы по проектам приютов, в которых планируется размещение для 200 собак и 100 кошек. Их постройки запланированы в Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском районах города.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев поручил в короткие время определить конкретные участки земли, на которых будут располагаться новые объекты для приютов.

"Вопрос размещения животных без владельцев в приютах на сегодняшний день стоит как никогда остро. Этого требует и новое законодательство в области ответственного обращения с животными, и зоозащитные организации", - рассказал чиновник.

На данный момент в Санкт-Петербурге работают 17 частных приютов по содержанию питомцев. В девяти основных из них живут около 1300 собак и 1000 кошек.