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Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию


© Фото: Pixabay

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Новую социальную акцию запустили крупнейший интернет-ресурс для знакомств Мамба и онлайн-сеть приютов TeddyFood, в состав которой входит уже 30 "котоприемников" по всей России.

Организаторы акции решили объединить усилия и улучшить жинь котикам, которые оказались брошенными на улице. Каждому коту необходимы не только забота и уход, но и корм с лекарствами.

22 марта 2021 года на онлайн-площадке знакомств Мамба стала доступна серия виртуальных гифтов в виде мартовских котиков. Любой желающий пользователь, а их на портале знакомств уже 60 млн, может подарить «котика» понравившемуся человеку. Средства от продажи презентов будут направлены сервису TeddyFood, у которого в подопечных уже числятся сотни усатых-полосатых животных.

Отметим, что у Мамбы совсем недавно был позитивный опыт социальных проектов.
Вместе с центром Насилию.нет была создана похожая коллаборация. Пользователям было предложено дарить друг другу виртуальные подарки “Нежное сердце”, средства от продажи которых были перечислили в центр. Также в 2020 году Мамбой была реализована благотворительная акция совместно с WWF, в ходе которой спасалась популяция дальневосточных аистов.

- Как показала практика, пользователи охотно участвуют в таких акциях, ведь в данном случае подарок обретает дополнительный смысл - “делать добро”, - выразил надежду директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов.

Для справки:
Teddy Food - это онлайн-сервис, объединяющий приюты для бездомных животных по всей стране. Пользователи могут выбрать бездомную собаку или кошку на сайте Teddy Food, и не только перечислить средства на ее содержание, но и наблюдать за своим подопечным в режиме реального времени.

Mamba – является крупнейшей онлайн-площадкой для новых знакомств в России. Уже более 15 лет сервис помогает людям найти вторую половину, создавая для этого лучшие технологии. Mamba учитывает все тренды индустрии онлайн-знакомств и предоставляет возможность мультиформатного поиска пары. Здесь есть гибкий поиск по параметрам, свайп-механика, прямые эфиры, функции Теги, Люди рядом, Фотолинейка, Бриллианты и многое другое. Представители сервиса внимательно относятся к вопросам конфиденциальности и безопасности, поэтому существует верификация анкет и верификация по фото.

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