Петербуржцам рассказали, кто готов обеспечить содержание питомцев мобилизованных граждан

В Петербурге и Ленинградской области существуют программы передержки для питомцев мобилизованных граждан.

Как пишет “МК в Питере”, в октябре городская администрация сообщила о том, что домашних животных мобилизованных горожан принимают в приютах на Большом Смоленском проспекте, дом 7–9, литера А, и Глухоозерском шоссе, дом 14. Кроме паспорта, хозяин должен предъявить повестку в военкомат. А потом заключить договор на временное содержание кошки или собаки с последующим возвратом прежним владельцам или передачей новым.

Приюты негосударственные. Они созданы благотворительным фондом и автономной некоммерческой организацией “Помощь бездомным собакам”. Всего в них содержится около 450 собак и 320 кошек.

По словам одной из основательниц организации Киры Никитиной, у приютов нет финансовой заинтересованности. Подчеркивается, что питомцев мобилизованных граждан устраивают бесплатно, но по предварительной записи и при наличии свободных мест.

Также помощь готовый оказать волонтеры городского проекта “Путь домой”. Они помогают найти передержку для питомцев мобилизованных.