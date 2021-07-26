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Ученые: Кошки могут подхватить коронавирус в постели хозяина

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© Фото: pixabay.com

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Домашние любимцы, которые делят с хозяином не только кров, но и постель, рискуют подхватить коронавирус.

Домашние любимцы, которые делят с хозяином не только кров, но и постель, рискуют подхватить коронавирус. К такому выводу пришли по результатам исследований канадские ученые.

О своем открытии они сообщили на конференции Европейского общества клинической микробиологии ECCMID.

Исследование включало в себя наблюдение за 48 домашними кошами и 54 собаками из 77 семей. Их проверяли на наличие антител и сранивали с 75 псами и котиками из приюта по тому же показателю. В итоге у бездомных животных показатель наличия антител оказался в разы ниже.

«У зараженного COVID-19 есть высокая вероятность передачи вируса своему питомцу. Наибольший риск кошек, особенно тех, кто спит в одной постели с хозяином", – заявила профессор ветеринарной патологии Гуэлфского университета Дороти Бьенцле.

Она посоветовала держать пушистого любимца подальше от спальни и от себя в принципе. Переболевшим COVID-19 лучше чаще менять постельное белье оптом в Москве, купить его можно на сайте.

Ранее ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора выявили два случая заболевания кошек коронавирусом за полтора года. Отмечалось, что человек от кошки заразиться не может.

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