Беглов призвал петербуржцев помочь бездомным кошкам и собакам

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал обращение к жителям Северной столицы, где он призывает помогать бездомным животным.

Глава города отметил, что уже пожертвовал деньги в несколько фондов, которые занимаются этой проблемой. Кроме того, Беглов попросил сделать репост фотографий кошек и собак, которые ждут своих хозяев.

«В приюте животные находятся в безопасности, но в катастрофическом дефиците внимания и любви. Помочь просто — приехать и погулять с собакой, пообщаться с кошками. Посмотрите какие красавцы! Каждый из них достоин найти свою любящую семью», — сообщил градоначальник.

Также Беглов напомнил горожанам о постройке нового государственного приюта в Колпино. Новый дом для бездомных животных сможет взять к себе 100 кошек и 200 собак.