В Петербурге станет на два приюта для бездомных животных больше

В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что в городе планируется постройка еще двух приютов для бездомных животных. На данный момент в Северной столице работает 17 приютов. Все они частные и функционируют за счет пожертвований и помощи волонтеров.

Александр Беглов, губернатор Петербурга, сообщил, что город является примером для других городов в качестве обращения к бездомным животным.

«В Уставе города записано, что в Петербурге не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности», — заявил глава города.

На протяжении 15 лет в городе на Неве занимаются бездомными животными. Сначала их ловят, затем вакцинируют и стерилизуют, а потом возвращают. Таким образом, за все время удалось спасти 32 тысячи собак. В прошлом году эта же программа распространилась еще и на бездомных кошек.

По предварительным данным, на сегодняшний день в городе бродит около 5 тысяч одиноких собак.