Пенсионер из Петербурга сможет получать сразу две пенсии

Пресс-служба Конституционного суда РФ (КС РФ) сообщила, что петербуржец, который получил инвалидность во время ликвидации последствий на чернобыльской АЭС (ЧАЭС), сможет получать теперь две пенсии — по старости и инвалидности.

Алексей Подвязников, пенсионер из Петербурга, который имел право на получение еще одной пенсии, но долгое время не мог добиться ее получения. Будучи военнообязанным, он участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС, а в 2018 году получил инвалидность II группы.

В КС РФ сообщили, что получение двух пенсий гражданином России не закреплено в законе, так как является социальной льготой. В суде отметили, что дополнительные выплаты получают только те, кто получил военную травму.