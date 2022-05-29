В ПФР раскрыли, кому в июне дадут сразу две пенсии

В июне некоторые категории пенсионеров смогут получить одновременно два вида пенсионных выплат. Их осуществят в том случае, если в мае были улажены все необходимые формальности с документами.

Бонус в виде второй пенсии полагается гражданам, имеющим право на выплаты за выслугу лет. Речь идет о военных пенсионерах, а также бывших сотрудниках правоохранительных ведомств. Если накоплено 13 лет стажа по гражданским специальностям, они также получат выплаты от ПФР. Выплаты будут начисляться при условии, что получатель уже достиг обычного пенсионного возраста — 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин в нынешнем году.

На две пенсии могут рассчитывать и некоторые категории инвалидов. Речь идет о тех, кому положены одновременно выплаты по инвалидности и по старости.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что российские пенсионеры могут потерять 7 тысяч рублей в июне.