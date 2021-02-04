Петербуржцы теперь снова могут оплатить проезд в метро картой в кассе

В четверг, 4 февраля, комитет по транспорту Северной столицы сообщил, что в метрополитене Санкт-Петербурге из-за технических проблем с терминалом в кассах петербуржцы не могли оплатить проезд банковской картой.

Однако при этом терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами и терминалы на турникетах продолжали свою работу.

Благодаря оперативной работе специалистов неисправность удалось исправить за несколько часов. Теперь никаких проблем с оплатой проезда в городской подземке у пассажиров не возникнет.

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