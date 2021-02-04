В метро Петербурга временно недоступна оплата проезда банковскими картами

В Санкт-Петербурге, в метрополитене города возникла проблема с оплатой проезда банковскими картами в терминалах на кассе.

«Обращаем внимание, что по техническим причинам в кассах метрополитена временно недоступна оплата банковскими картами. Приносим извинения за неудобства!», — сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в петербургской подземке, терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами, а также терминалы на турникете работают в обычном режиме без каких-либо проблем.

На данный момент специалисты устраняют неполадки.