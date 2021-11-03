В ноябре жители Петербурга получат обновленные квитанции за услуги ЖКХ

В платежные квитанции жителей Сантк-Петербурга добавили абонентскую плату за радио, интернет и кабельное телевидение. Об этом сообщает пресс-служба «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

«Также собственники жилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС №1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис» начнут получать единый платежный документ, включающий в себя все услуги ЖКХ», — отметили в организации.

В пресс-службе компании также добавили, что объединение всех жилищно-коммунальных услуг в одну квитанцию поможет выстроить доверительные отношения между управляющей организацией и собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. Такой подход облегчает процедуру оплаты счетов, так как доступ к ним абоненты могут получить в своём личном кабинете.