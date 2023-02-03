Некоторые жители Мурино пожаловались в счета за ЖКХ в 17 тысяч рублей

Жители Мурино жалуются на гигантские счета за ЖКХ. У некоторых семей суммы доходят до 17 тысяч рублей. На негодование жильцов ответили в комитете госжилнадзора Ленобласти.

Как передает “МК в Ленобласти”, одна из жительниц, проживающая в квартире в доме 13/2 на Новой улице, рассказала, что в последний раз счет за отопление вышел у нее в шесть тысяч рублей. А общая квитанция вышла почти на 13 тысяч рублей. Некоторые местные жители рассказали о счетах в 17 тысяч рублей.

В комитете госжилнадзора Ленобласти рассказали, что дом 13/2 на Новой улице в Мурино переходит на прямые расчеты с ресурсоснабжающей. Также было отмечено, что в квитанции за январь будет включено начисление по услуге «отопление» и за декабрь. Это связано с тем, что ранее начисление от ООО «УК Новые горизонты» осуществлялось месяцев позже.