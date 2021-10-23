Власти Петербурга намерены ввести локдаун с 30 октября

Правительство Петербурга хочет использовать московский сценарий введения ограничений на время нерабочих дней. Об этом сообщает издательство"Фонтанка" со ссылкой на источник.Ограничения введут с 30 октября.

В основном они будут повторять те, что объявлены в Москве, но с небольшими изменениями. Кроме продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. По QR-кодам будут доступны театры и музеи.

Источник отметил, что меры решили сделать такими же как и в Москве, чтобы москвичи не приезжали на каникулы в Петербург. Новый указ, предположительно, выйдет вечером 23 октября.