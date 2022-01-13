Бизнес-омбудсмен Петербурга встретился с рестораторами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов встретился с представителями ресторанного бизнеса, чтобы обсудить действующие коронавирусные ограничения. Как сообщает «Фонтанка», на встрече присутствовали глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский, исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков и идейный вдохновитель бойкота QR-кодов в Петербурге Александр Коновалов. Последний подключился к общению дистанционно через Zoom.

Александр Ружинский призвал власти Петербурга отменить сдвоенные ограничения. В частности, он пояснил, что если в Петербурге действуют QR-коды для посещения общепита, разумно было бы отменить наполняемость зала в 50% и работу ресторанов только до 23:00. Он также предложил, если и вводить QR-коды, то не только в общепите и ритейле, а повсеместно.

Коллегу поддержал Владимир Меньшиков. Он высказал точку зрения, что QR-коды в любом случае лучше локдауна.

Александр Коновалов в ответ назвал QR-коды элементом принуждения к вакцинации и напомнил, что в истории были периоды, когда считалось нормальным делить людей, например, по национальному признаку. 121-е постановление, регламентирующее введение QR-кодов, ресторатор назвал незаконным. Он напомнил, что закон должен приниматься Законодательным собранием, иначе регион превращается в удельное княжество.

По итогам встречи Александру Коновалову предложили изложить свои доводы письменно и без эмоций. Бизнес-омбудсмен Петербурга по итогам встречи обещал подготовить дополнительные предложения по минимизации последствий от введения ограничительных мер.